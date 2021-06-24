Цены на нефть снижаются, Brent - $74,94 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, но остаются вблизи максимальных значений примерно за три года.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 в четверг составляет $74,94 за баррель, что на $0,25 (0,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,73 за баррель, что на $0,35 (0,48%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд - это самый длительный период падения с января. Резервы "черного золота" за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,6 млн баррелей, до 459,1 млн баррелей, минимума с марта 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 6,3 млн баррелей.
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