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Дальнее зарубежье 24.06.2021 22:02

В Лиссабоне вводят ограничения из-за стремительного распространения нового штамма COVID-19

Спустя два месяца после начала ослабления ограничений в Португалии властям приходится вновь ужесточать меры безопасности в Лиссабоне из-за стремительного распространения штамма COVID-19 "дельта" в столице и не фоне роста заражений в стране, сообщают португальские СМИ.

Так, за последние сутки в стране выявили 1556 случаев заражения COVID-19, среди которых порядка 1 тыс. - в Лиссабоне. Это самый высокий показатель числа заражений за сутки с 20 февраля 2021 года.

В связи с этим власти приняли решение ограничить по выходным время работы кафе и ресторанов до 15:30 и вновь ввести лимиты на число их посетителей. Кроме того, въезжать и выезжать за пределы Лиссабонского региона, в который помимо самой столицы входят Амадора, Алмада, Баррейру и Сетубал, на выходных запрещено.

При этом, ситуация с местами в больницах в Португалии пока "управляемая", однако вызывает опасения у властей. За последнюю неделю количество госпитализаций возросло на 30%, а число пациентов в палатах интенсивной терапии - на 26%. Власти страны ожидают, что ситуация будет ухудшаться.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИССАБОН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]