В Лиссабоне вводят ограничения из-за стремительного распространения нового штамма COVID-19

Спустя два месяца после начала ослабления ограничений в Португалии властям приходится вновь ужесточать меры безопасности в Лиссабоне из-за стремительного распространения штамма COVID-19 "дельта" в столице и не фоне роста заражений в стране, сообщают португальские СМИ.
Так, за последние сутки в стране выявили 1556 случаев заражения COVID-19, среди которых порядка 1 тыс. - в Лиссабоне. Это самый высокий показатель числа заражений за сутки с 20 февраля 2021 года.
В связи с этим власти приняли решение ограничить по выходным время работы кафе и ресторанов до 15:30 и вновь ввести лимиты на число их посетителей. Кроме того, въезжать и выезжать за пределы Лиссабонского региона, в который помимо самой столицы входят Амадора, Алмада, Баррейру и Сетубал, на выходных запрещено.
При этом, ситуация с местами в больницах в Португалии пока "управляемая", однако вызывает опасения у властей. За последнюю неделю количество госпитализаций возросло на 30%, а число пациентов в палатах интенсивной терапии - на 26%. Власти страны ожидают, что ситуация будет ухудшаться.
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