Рейсы Азимута из Краснодара в Баку отменены по решению авиавластей Азербайджана

Рейсы авиакомпании "Азимут" из Краснодара в Баку, которые должны были начаться 26 июня, отменены в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Рейсы отменены на весь период весенне-летней навигации по решению авиационных властей Азербайджана", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что рейс "Азимута" из Ростова-на-Дону в Баку в среду 23 июня был отменен по той же причине.
Также сообщалось, что со второй половины июня авиакомпания планировала начать полеты в Баку из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Первый рейс из Минвод был выполнен 19 июня.
"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году компания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% к уровню 2019 года), став по этому показателю 11-й среди российских авиаперевозчиков.
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