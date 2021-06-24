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Транспорт и связь 24.06.2021 21:30

Рейсы Азимута из Краснодара в Баку отменены по решению авиавластей Азербайджана

Рейсы авиакомпании "Азимут" из Краснодара в Баку, которые должны были начаться 26 июня, отменены в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Рейсы отменены на весь период весенне-летней навигации по решению авиационных властей Азербайджана", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что рейс "Азимута" из Ростова-на-Дону в Баку в среду 23 июня был отменен по той же причине.

Также сообщалось, что со второй половины июня авиакомпания планировала начать полеты в Баку из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Первый рейс из Минвод был выполнен 19 июня.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году компания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% к уровню 2019 года), став по этому показателю 11-й среди российских авиаперевозчиков.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, РЕЙСЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]