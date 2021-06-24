Глава МИД Кыргызстана посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев принял посла Азербайджана в Бишкеке Хидаята Оруджева.

Как сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и констатировали широкую повестку дня.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-азербайджанского сотрудничества, обсужден график контактов на высоком и высшем уровнях, в том числе предстоящий визит министра Казакбаева в Азербайджан», - говорится в сообщении.

Стороны выразили твердую готовность в продолжении активного практического взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, социально-гуманитарной и иных сферах.

Р.Ахмедов