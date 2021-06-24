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Внешняя политика 24.06.2021 22:02

Глава МИД Кыргызстана посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев принял посла Азербайджана в Бишкеке Хидаята Оруджева.

Как сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и констатировали широкую повестку дня.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-азербайджанского сотрудничества, обсужден график контактов на высоком и высшем уровнях, в том числе предстоящий визит министра Казакбаева в Азербайджан», - говорится в сообщении.

Стороны выразили твердую готовность в продолжении активного практического взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, социально-гуманитарной и иных сферах.

Р.Ахмедов

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]