Глава МИД Кыргызстана посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев принял посла Азербайджана в Бишкеке Хидаята Оруджева.
Как сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и констатировали широкую повестку дня.
«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-азербайджанского сотрудничества, обсужден график контактов на высоком и высшем уровнях, в том числе предстоящий визит министра Казакбаева в Азербайджан», - говорится в сообщении.
Стороны выразили твердую готовность в продолжении активного практического взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, социально-гуманитарной и иных сферах.
Р.Ахмедов
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