Вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, несмотря на то, что длительное время использовался как вопрос политический.
"Я вам скажу мое отношение относительно членства в НАТО - мы и сами в некоторых вещах виноваты, я считаю. Потому что вопрос НАТО - это все же вопрос безопасности. Мы много лет, 13 лет, все же, используем это как политический вопрос: изменения в Конституцию, мы уже в НАТО и когда мы там будем", - сказал Зеленский в интервью Наталье Мосейчук на телеканале "1+1" в четверг.
Он отметил, что "вопрос получения Плана действий относительно членства в НАТО - это не вопрос общения между Украиной и Россией, а общение Украины со странами альянса".
По словам Зеленского, "его предшественники действовали неверно, показывая странам ЕС и США, что вопрос вступления в НАТО является просто повесткой".
"Мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на таком расстоянии - "ну хорошо, молодцы, еще немного, еще несколько реформ, еще что-то, и тому подобное". А мы нуждаемся сейчас в поддержке, сейчас у нас война, сейчас нам нужны конкретные действия от альянса и от США", - добавил он.
Зеленский сказал, что "простой поддержки территориальной целостности Украины со стороны западных партнеров мало".
Он добавил, что "вопрос не столько во вхождении в НАТО и получении Плана действий относительно членства в НАТО, сколько в том, сможет ли Украина противостоять любой эскалации со стороны Российской Федерации".
Зеленский также заявил, что намерен на встрече в июле с президентом США Джо Байденом обсудить заключение между Украиной и США контракта или меморандума в сфере обороны.
"У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. По безопасности блок, я еще раз подтверждаю, что это вопрос не только Плана действий относительно членства в НАТО, это вопрос наших двусторонних отношений, вопросы оборонного контракта или меморандума между нашими странами", - сказал Зеленский.
Он отметил, что "планирует обсудить с президентом США увеличение в Украину военных поставок".
Зеленский также добавил, что намерен обсудить с Байденом вопросы "Северного потока", Донбасса, Крыма, черноморского региона и украинского флота как ключевые в сфере безопасности",
Глава МИД Кыргызстана посетит Азербайджан
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузском направлении
Президент Алиев распорядился о награждении медалями военных, отличившихся при освобождении города Шуша
Рейсы Азимута из Краснодара в Баку отменены по решению авиавластей Азербайджана
Эксперты из Канады не нашли доказательств того, что Иран умышленно сбил украинский лайнер в 2020 году
Трое военнослужащих Росгвардии погибли при крушении вертолета под Петербургом
Израиль перенес дату открытия границ для туристов с прививкой на 1 августа
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Xırdalan – один из ведущих брендов в стране о сборе урожая пивоваренного ячменя и новых вкусах в этом сезоне
AccessBank продолжает оказывать поддержку начинающим предпринимателям
AccessBank вместе с Фондом Развития Предпринимательства продолжают оказывать поддержку бизнесам
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?