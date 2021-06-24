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Регион 24.06.2021 22:49

Вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, несмотря на то, что длительное время использовался как вопрос политический.

"Я вам скажу мое отношение относительно членства в НАТО - мы и сами в некоторых вещах виноваты, я считаю. Потому что вопрос НАТО - это все же вопрос безопасности. Мы много лет, 13 лет, все же, используем это как политический вопрос: изменения в Конституцию, мы уже в НАТО и когда мы там будем", - сказал Зеленский в интервью Наталье Мосейчук на телеканале "1+1" в четверг.

Он отметил, что "вопрос получения Плана действий относительно членства в НАТО - это не вопрос общения между Украиной и Россией, а общение Украины со странами альянса".

По словам Зеленского, "его предшественники действовали неверно, показывая странам ЕС и США, что вопрос вступления в НАТО является просто повесткой".

"Мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на таком расстоянии - "ну хорошо, молодцы, еще немного, еще несколько реформ, еще что-то, и тому подобное". А мы нуждаемся сейчас в поддержке, сейчас у нас война, сейчас нам нужны конкретные действия от альянса и от США", - добавил он.

Зеленский сказал, что "простой поддержки территориальной целостности Украины со стороны западных партнеров мало".

Он добавил, что "вопрос не столько во вхождении в НАТО и получении Плана действий относительно членства в НАТО, сколько в том, сможет ли Украина противостоять любой эскалации со стороны Российской Федерации".

Зеленский также заявил, что намерен на встрече в июле с президентом США Джо Байденом обсудить заключение между Украиной и США контракта или меморандума в сфере обороны.

"У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. По безопасности блок, я еще раз подтверждаю, что это вопрос не только Плана действий относительно членства в НАТО, это вопрос наших двусторонних отношений, вопросы оборонного контракта или меморандума между нашими странами", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "планирует обсудить с президентом США увеличение в Украину военных поставок".

Зеленский также добавил, что намерен обсудить с Байденом вопросы "Северного потока", Донбасса, Крыма, черноморского региона и украинского флота как ключевые в сфере безопасности",

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, БЕЗОПАСНОСТЬ


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