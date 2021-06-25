Около 650 американских военных останутся в Афганистане после вывода основной части войск США

Порядка 650 военнослужащих США останутся в Афганистане для обеспечения безопасности дипломатов после вывода основной части американских военных, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, вывод основной части американских военных, в том числе командования, должен состояться к 4 июля или вскоре после этой даты.
Примерно 650 военнослужащих США, которые, как планируется, останутся в Афганистане, обеспечат безопасность американского посольства.
Из них несколько сотен останутся в аэропорту Кабула, ориентировочно до сентября, для оказания помощи турецким войскам в обеспечении безопасности.
К этому времени должна быть развернута полноценная операция по обеспечению безопасности под руководством Турции, заявили собеседники агентства.
США и их союзники должны вывести воинские контингенты из Афганистана к 11 сентября этого года.
На прошлой неделе Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана.
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