Около 650 американских военных останутся в Афганистане после вывода основной части войск США

Порядка 650 военнослужащих США останутся в Афганистане для обеспечения безопасности дипломатов после вывода основной части американских военных, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, вывод основной части американских военных, в том числе командования, должен состояться к 4 июля или вскоре после этой даты.

Примерно 650 военнослужащих США, которые, как планируется, останутся в Афганистане, обеспечат безопасность американского посольства.

Из них несколько сотен останутся в аэропорту Кабула, ориентировочно до сентября, для оказания помощи турецким войскам в обеспечении безопасности.

К этому времени должна быть развернута полноценная операция по обеспечению безопасности под руководством Турции, заявили собеседники агентства.

США и их союзники должны вывести воинские контингенты из Афганистана к 11 сентября этого года.

На прошлой неделе Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана.