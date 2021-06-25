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Дальнее зарубежье 25.06.2021 09:28

Около 650 американских военных останутся в Афганистане после вывода основной части войск США

Порядка 650 военнослужащих США останутся в Афганистане для обеспечения безопасности дипломатов после вывода основной части американских военных, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, вывод основной части американских военных, в том числе командования, должен состояться к 4 июля или вскоре после этой даты.

Примерно 650 военнослужащих США, которые, как планируется, останутся в Афганистане, обеспечат безопасность американского посольства.

Из них несколько сотен останутся в аэропорту Кабула, ориентировочно до сентября, для оказания помощи турецким войскам в обеспечении безопасности.

К этому времени должна быть развернута полноценная операция по обеспечению безопасности под руководством Турции, заявили собеседники агентства.

США и их союзники должны вывести воинские контингенты из Афганистана к 11 сентября этого года.

На прошлой неделе Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЕННЫЕ, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]