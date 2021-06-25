Лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести встречу с Путиным

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Bloomberg.

По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Как отметил другой дипломат, некоторые страны Восточной Европы в ходе обсуждения заявили, что готовы наложить вето на этот документ.

Еще один источник отметил, что около дюжины государств-членов ЕС дали понять, что им не нравится либо сама идея, либо то, что она возникла в последнюю минуту.

Как заявила журналистам Меркель, она ожидала от лидеров стран ЕС "более смелого шага".

"Будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", - отметила она.

Один из компромиссов, который был предложен, - встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарль Мишеля с российским лидером, сообщает агентство.