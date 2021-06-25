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Дальнее зарубежье 25.06.2021 09:41

Лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести встречу с Путиным

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Bloomberg.

По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Как отметил другой дипломат, некоторые страны Восточной Европы в ходе обсуждения заявили, что готовы наложить вето на этот документ.

Еще один источник отметил, что около дюжины государств-членов ЕС дали понять, что им не нравится либо сама идея, либо то, что она возникла в последнюю минуту.

Как заявила журналистам Меркель, она ожидала от лидеров стран ЕС "более смелого шага".

"Будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", - отметила она.

Один из компромиссов, который был предложен, - встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарль Мишеля с российским лидером, сообщает агентство.

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Тэги: ЕС, САММИТ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]