ЕС займётся определением условий для диалога с РФ - президент Литвы

Европейский совет будет работать определением подходящего формата для диалога с Россией, заявил президент Литвы Гитанас Гауседа.

"Европейский совет займётся определением условий и формата для диалога с Россией", - сказал он журналистам по итогам первого дня саммита ЕС на уровне глав государств и правительств.

Науседа отметил, что выступает против идеи Франции и ФРГ о приглашении президента РФ Владимира Путина на один из саммитов ЕС.