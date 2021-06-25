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Дальнее зарубежье 25.06.2021 09:55

ЕС займётся определением условий для диалога с РФ - президент Литвы

Европейский совет будет работать определением подходящего формата для диалога с Россией, заявил президент Литвы Гитанас Гауседа.

"Европейский совет займётся определением условий и формата для диалога с Россией", - сказал он журналистам по итогам первого дня саммита ЕС на уровне глав государств и правительств.

Науседа отметил, что выступает против идеи Франции и ФРГ о приглашении президента РФ Владимира Путина на один из саммитов ЕС.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ЛИТВА, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]