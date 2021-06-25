Евросовет поручил подготовить варианты санкций на случай «злонамеренных действий» РФ

Европейский совет по итогам первого дня саммита в Брюсселе поручил Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю подготовить варианты на случай, если потребуется снова вводить санкции против России.
В заявлении Евросовета говорится о необходимости "решительного и скоординированного ответа на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России. Для этого нужно использовать все инструменты ЕС".
"В связи с этим Европейский совет просит Еврокомиссию и высокого представителя (Борреля - ИФ) подготовит варианты дальнейших ограничительных мер, в том числе - экономических санкций", - отмечается в документе.
Европейский совет - главный политический орган ЕС. В него входят главы государств и правительств стран Евросоюза, председатель Европейского совета и глава Еврокомиссии.
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