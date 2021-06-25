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Дальнее зарубежье 25.06.2021 10:14

Минобороны РФ начало маневры в Средиземном море, где находится британский авианосец Queen Elizabeth

Российские военные в пятницу начали в Средиземном море крупные маневры с участием надводных кораблей, дизельных подводных лодок и авиации, сообщили в Минобороны РФ.

"25 июня в восточной части Средиземного моря началось совместное учение сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Средиземное море вошла ударная группа Королевского ВМФ Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth.

По словам российских военных, в учении задействованы пять кораблей, в частности, флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", фрегаты с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две оснащенные "Калибрами" подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".

Совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К корабли и подлодки выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности двух российских баз в Сирии - "Хмеймим" и "Тартус".

"В ходе учебно-тренировочных полетов будет проведена апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе обусловленных воздействием высоких температур и возможностью длительных полетов над водной поверхностью. Экипажи самолетов приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах", - сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что в мае на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, теперь там может базироваться дальняя авиация.

"Благодаря увеличению длины взлетно-посадочной полосы на аэродроме "Хмеймим" экипажи российской дальней авиации и новейших носителей ракетного вооружения получили возможность отрабатывать практические навыки по выполнению задач в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря", - говорится в сообщении.

7 июня стало известно, что в восточную часть Средиземного моря вошел авианосец Queen Elizabeth. Его сопровождают надводные боевые корабли, а также атомная подводная лодка Королевского флота, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk, и два судна снабжения.

Сообщалось, что на борту авианосца размещены восемь британских истребителей пятого поколения F-35B и десять истребителей F-35 ВМС США.

Входящие в состав группы британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen, как сообщалось, были направлены в Черное море.

23 июня Минобороны РФ заявило, что Defender нарушил госграницу РФ в Черном море возле Крыма. Российские военные и пограничники открывали предупредительный огонь, чтобы заставить британский корабль изменить курс.

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил 24 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Я думаю, он (корабль - ИФ) в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - приводят его слова британские СМИ. "Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - заявил премьер.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, СРЕДИЗЕМНОЕ/МОРЕ, УЧЕНИЕ


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