Почти 20 человек погибли при пожаре в китайской провинции Хэнань

Жертвами пожара в центральной китайской провинции Хэнань в ночь на пятницу стали 18 человек, еще 16 человек получили ранения, сообщают местные СМИ.
Пожар по неустановленной пока причине вспыхнул в зале боевых искусств уезда Чжэчэн городского округа Шанцю провинции.
На место происшествия прибыли представители провинциального и регионального руководства, ведется расследование причин пожара.
К настоящему времени пожар потушен, других подробностей не приводится.
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