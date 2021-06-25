Почти 20 человек погибли при пожаре в китайской провинции Хэнань

Жертвами пожара в центральной китайской провинции Хэнань в ночь на пятницу стали 18 человек, еще 16 человек получили ранения, сообщают местные СМИ.

Пожар по неустановленной пока причине вспыхнул в зале боевых искусств уезда Чжэчэн городского округа Шанцю провинции.

На место происшествия прибыли представители провинциального и регионального руководства, ведется расследование причин пожара.

К настоящему времени пожар потушен, других подробностей не приводится.