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Происшествия 25.06.2021 09:15

Почти 20 человек погибли при пожаре в китайской провинции Хэнань

Жертвами пожара в центральной китайской провинции Хэнань в ночь на пятницу стали 18 человек, еще 16 человек получили ранения, сообщают местные СМИ.

Пожар по неустановленной пока причине вспыхнул в зале боевых искусств уезда Чжэчэн городского округа Шанцю провинции.

На место происшествия прибыли представители провинциального и регионального руководства, ведется расследование причин пожара.

К настоящему времени пожар потушен, других подробностей не приводится.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]