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Дальнее зарубежье 25.06.2021 12:42

На Тайване хотят диалога с Пекином, но готовятся к неблагоприятным сценариям - представитель администрации острова

Тайваню необходимо быть готовым к самому неблагоприятному сценарию в отношениях с материковым Китаем, полагает представитель администрации острова, ответственный за внешние связи Джозеф У.

"Мы, будучи теми, кто принимает решения на Тайване, не имеем других вариантов, кроме как быть готовыми", - сказал он в интервью CNN.

По его словам, "когда китайское правительство заявляет, что не откажется от применения силы, когда оно проводит военные учения вокруг Тайваня, стоит поверить в то, что это действительно реально".

CNN напоминает, что эти высказывания У прозвучали неделю спустя после того, как 28 китайских военных самолетов, в том числе бомбардировщики и истребители, не нарушая международных правил и воздушного пространства над островом, вошли в установленную Тайванем зону идентификации ПВО.

"Полагаю, что ради мирных отношений в правовом поле между двумя сторонами, ради того, чтобы состоялся диалог, необходима взаимная ответственность. Люди на Тайване хотят мира, мы хотим диалога между Тайванем и Китаем, но, конечно, для того, чтобы получилось танго, нужны двое", - продолжил У.

CNN отмечает, что в Пекине Джозефа У считают "твердолобым сепаратистом", такую оценку от центральных китайских властей он получил после того, как на одной пресс-конференции заявил, что будет сражаться до последнего дня, если Китай нападет.

"Джозеф У неоднократно и заносчиво взывал к "независимости Тайваня". Мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы жестко и до конца их дней в соответствии с законом покарать таких резких сторонников "независимости Тайваня", - заявила представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

По ее словам, "прекращение разговоров о "независимости Тайваня" является необходимым условием для поддержания мирных отношений между двумя берегами Тайваньского пролива".

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙБЭЙ, ПЕКИН, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]