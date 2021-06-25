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Дальнее зарубежье 25.06.2021 13:03

В некоторых районах Сиднея как минимум на неделю ввели карантин из-за вспышки COVID-19

В четырех районах Сиднея с пятницы вводится карантин как минимум на неделю из-за вспышки коронавируса COVID-19, сообщила премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

"Вводится распоряжение оставаться дома как минимум одну неделю для тех, кто живет или работает в районах местного самоуправления Вуллахре, Уэйверли, Рэндуике и Городской территории Сиднея", - говорится в заявлении Береджиклян, опубликованном в ее твиттере.

В документе отмечается, что люди должны оставаться дома за исключением весомых на то причин. Карантин вступает в силу в пятницу в 23:59 по местному времени (16:59 мск) и продлится как минимум до того же времени 2 июля.

Въезд в районы местного самоуправления, где будет действовать карантин, возможен только в случае необходимости.

В документе уточняется, что покидать дома можно только для выхода в магазин за продовольствием или необходимыми товарами, по причине обращения за медицинской помощью, а также для упражнений на свежем воздухе в группах до 10 человек. Кроме того, разрешается выходить из дома по работе и учебе в случае, если нет возможности делать это удаленно.

"Мы знаем, что это сложное время для каждого, тем не менее, нам необходимо предпринять эти меры сейчас, чтобы справиться с этой вспышкой", - отметила премьер штата.

Ранее сообщалось, что работающие в Уэйверли, Рэндуике, Вуллахре, на Городской территории Сиднея, а также в районах Канада Бэй, Иннер Уэст и Бэйсайд не могут выезжать за пределы Сиднея без необходимости. Жителям большого Сиднея рекомендовали ограничить излишнюю активность, избегать больших скоплений людей, а также соблюдать другие ограничительные меры, в частности, ношение масок.

В штате Новый Южный Уэльс в пятницу выявили 22 новых случая коронавируса, связанных со вспышкой на востоке Сиднея. Всего в результате вспышки зарегистрировали к настоящему моменту 65 заражений COVID-19.

В Австралии за время пандемии выявили более 30,4 тыс. случаев COVID-19, при этом 910 инфицированных скончались. Кроме того, зафиксировали более 29 тыс. случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, СИДНЕЙ, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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