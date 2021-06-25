Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Китая на уровне "A+" и краткосрочный "А-1".
Прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Оценка риска перевода и конвертации валюты (Transfer and Convertibility, T&C) остался на отметке "A+".
"Китай в ближайшие несколько лет, вероятно, сохранит экономический рост темпами выше среднего по сравнению с другими странами со средним уровнем доходов, - отмечается в сообщении. - Отчасти это связано с эффективным сдерживанием пандемии COVID-19 и быстрым развертыванием вакцинации".
Аналитики S&P GR прогнозируют среднегодовой подъем ВВП в расчете на душу населения выше 5% в 2021-2024 гг.
Реальный ВВП КНР, как ожидается, увеличится на 8,3% в этом году после повышения на 2,3% по итогам 2020 года, что стало самыми медленными темпами роста с 1994 года. В следующем году эксперты ожидают подъема экономики на 5,1%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 4,8%.
Также в ближайшее время предполагается постепенное снижение безработицы: с 5,2% в текущем году до 5,1% в 2022 году, 5% в 2023 году и 4,9% в 2024 году.
По прогнозу экспертов агентства, потребительские цены в стране в 2021 году увеличатся на 1,8%, в следующем году - на 2,1% и на 2,2% в последующие два года.
Курс китайской нацвалюты ожидается в районе 6,4 юаня/$1 в этом году, 6,3 юаня в следующие два года и 6,2 юаня в 2024 году.
"Стабильный" прогноз для рейтингов отражает мнение аналитиков S&P о том, что Китай сохранит устойчивый рост ВВП и улучшит свои финансовые показатели в следующие 3-4 года.
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