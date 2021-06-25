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ТЭК 25.06.2021 13:40

Глава Минэнерго Шульгинов избран в СД Газпрома

Министр энергетики Николай Шульгинов вошел в новый состав совета директоров "Газпрома", который был избран на годовом собрании. В совете он занял место министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Остальные 10 участников сохранили свои места. Это Александр Новак, перешедший в прошлом году из министров в вице-премьеры, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов и первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа.

В качестве независимых директоров (выдвинуты от государства) в состав совета снова избраны председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, СОВЕТ, ИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]