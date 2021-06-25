Глава Минэнерго Шульгинов избран в СД Газпрома

Министр энергетики Николай Шульгинов вошел в новый состав совета директоров "Газпрома", который был избран на годовом собрании. В совете он занял место министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Остальные 10 участников сохранили свои места. Это Александр Новак, перешедший в прошлом году из министров в вице-премьеры, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов и первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа.

В качестве независимых директоров (выдвинуты от государства) в состав совета снова избраны председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.