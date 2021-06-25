Глава Института Роберта Коха считает, что вирус «дельта» станет в ФРГ доминирующим

Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер считает, что вариант коронавируса "дельта" станет в ФРГ доминирующим.

"Этот вирус станет доминирующим... Это вопрос времени", - сказал Вилер журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, этот вариант вируса "гораздо более заразный", нежели известный до сих пор в ЕС вирус коронавируса.

Вилер вновь указал, что единственный действенный способ остановить дальнейшее развитие пандемии - это вакцинация граждан.