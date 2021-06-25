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Дальнее зарубежье 25.06.2021 14:03

Глава Института Роберта Коха считает, что вирус «дельта» станет в ФРГ доминирующим

Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер считает, что вариант коронавируса "дельта" станет в ФРГ доминирующим.

"Этот вирус станет доминирующим... Это вопрос времени", - сказал Вилер журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, этот вариант вируса "гораздо более заразный", нежели известный до сих пор в ЕС вирус коронавируса.

Вилер вновь указал, что единственный действенный способ остановить дальнейшее развитие пандемии - это вакцинация граждан.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, УЧЕНЫЙ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]