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Дальнее зарубежье 25.06.2021 12:45

По юго-востоку Чехии пронесся торнадо, есть жертвы и пострадавшие

Не менее трех человек погибли, около 200 получили травмы в результате торнадо, который обрушился на юго-восточные районы Чехии, сообщают европейские СМИ.

По их данным, некоторые сельские районы попросту сровняны с землей. Губернатор Южно-Моравской области Ян Гролих сказал: "То, что пришлось пережить местным жителям, было адом на земле".

Кроме сильных разрушений, торнадо также вызвал перебои в электроснабжении, нарушено дорожное движение.

Все имеющиеся спасательные подразделения действуют или направляются в пострадавшие районы, в частности в район города Годонина, где от торнадо пострадали несколько муниципалитетов, сообщил глава МВД страны Ян Гамачек.

Отмечается, что помощь пострадавшим оказывает и чешская армия, а также спасатели из Словакии и Австрии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕХИЯ, ТОРНАДО, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]