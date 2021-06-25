По юго-востоку Чехии пронесся торнадо, есть жертвы и пострадавшие

Не менее трех человек погибли, около 200 получили травмы в результате торнадо, который обрушился на юго-восточные районы Чехии, сообщают европейские СМИ.

По их данным, некоторые сельские районы попросту сровняны с землей. Губернатор Южно-Моравской области Ян Гролих сказал: "То, что пришлось пережить местным жителям, было адом на земле".

Кроме сильных разрушений, торнадо также вызвал перебои в электроснабжении, нарушено дорожное движение.

Все имеющиеся спасательные подразделения действуют или направляются в пострадавшие районы, в частности в район города Годонина, где от торнадо пострадали несколько муниципалитетов, сообщил глава МВД страны Ян Гамачек.

Отмечается, что помощь пострадавшим оказывает и чешская армия, а также спасатели из Словакии и Австрии.