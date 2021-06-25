В Израиле ношение масок в помещениях вновь стало обязательным из-за роста случаев COVID-19

В Израиле в пятницу вновь ввели обязательное ношение масок в помещениях из-за роста суточного показателя случаев коронавируса COVID-19, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на Минздрав страны.

По данным министерства, правило вступит в силу в 12:00 по местному времени во всех закрытых помещениях кроме постоянных мест жительства израильтян.

Ношение масок не распространяется на детей в возрасте до семи лет, а также на людей с ограниченными возможностями, которые не могут носить маски. Кроме того, ношение маски не требуется от человека, который находится один в помещении. Это правило могут также не соблюдать двое человек, которые на регулярной основе работают вместе в одной комнате, а также люди во время тренировок.

В Минздраве Израиле также призвали жителей страны носить маски на улице во время массовых собраний. Кроме того, жителям в группе риска или не прошедшим вакцинацию рекомендовали избегать собраний.