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Финансы 25.06.2021 13:02

Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане снизилась до 45% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-мае 2021 года выросли на 5,6% - до 8 млрд 635,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 6,2% - до 3 млрд 893,5 млн манатов или 45,1% всех вкладов населения (по итогам 2020 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 50,8%). Впервые с февраля 2015 года (после первой девальвации – ИФ) удельный вес вкладов населения в инвалюте опустился ниже 50%.

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-мае вырос на 17,7% - до 4 млрд 741,6 млн манатов или 54,9% всех вкладов.

На 31 мая 2021 года объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 355,7 млн манатов, нерезидентов – 279,4 млн манатов. В отчетный период вклады резидентов выросли на 5,8%, нерезидентов – сократились на 0,5%.

В целом, на 31 мая 2021 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 24 млрд 991,2 млн манатов, что на 5,6% больше показателя на конец 2020 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ, ДОЛЛАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]