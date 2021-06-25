Yelo Bank открывает филиал в ТЦ Садарак в новом концепте

Yelo Bank продолжает расширять спектр своих услуг и расширять филиальную сеть. Филиал «Садарак» - третий филиал, отремонтированный и введенный в эксплуатацию по новой концепции.

В отделении учтены все детали для удобства клиентов. Оно не только комфортное, но современное и яркое в соответствии с девизом банка. Концепт сочетает и объединяет в себе области быстрого и индивидуального обслуживания. Филиал расположен в ТЦ «Садарак».

Новые отделения - лишь одна из целей новой стратегии Yelo Bank. Основная цель изменений - превратить каждую минуту, проведенную клиентами в банке, в новый положительный опыт. Концепция нового филиала не заканчивается на внутренней отделке. Сотрудники также передают клиентам новые ценности Yelo, создавая для них позитивную и дружескую атмосферу.

В ближайшее время банк планирует открыть несколько новых филиалов в Баку.

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