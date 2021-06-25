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25.06.2021 13:25

Yelo Bank открывает филиал в ТЦ Садарак в новом концепте

Yelo Bank продолжает расширять спектр своих услуг и расширять филиальную сеть. Филиал «Садарак» - третий филиал, отремонтированный и введенный в эксплуатацию по новой концепции.

В отделении учтены все детали для удобства клиентов. Оно не только комфортное, но современное и яркое в соответствии с девизом банка. Концепт сочетает и объединяет в себе области быстрого и индивидуального обслуживания. Филиал расположен в ТЦ «Садарак».

Новые отделения - лишь одна из целей новой стратегии Yelo Bank. Основная цель изменений - превратить каждую минуту, проведенную клиентами в банке, в новый положительный опыт. Концепция нового филиала не заканчивается на внутренней отделке. Сотрудники также передают клиентам новые ценности Yelo, создавая для них позитивную и дружескую атмосферу.

В ближайшее время банк планирует открыть несколько новых филиалов в Баку.

У вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 и пишите на наши счета в соцсетях Facebook и Instagram мы обязательно ответим.

Yelo Bank – Parlaq bankçılıq

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]