Добыча нефти с блока АЧГ в январе-мае сократилась на 9,5%, экспорт – на 7,5% - Минэнерго

Компания BP в январе-мае 2021 года добыла с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли 9,5 млн тонн нефти, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

«Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-мае 2021 года составила 14,3 млн тонн, что на 5,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом с блока АЧГ добыто 9,5 млн тонн нефти (спад на 9,5%), компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) – 3,2 млн тонн (рост на 3,2%), конденсата с месторождения Шах-Дениз – 1,6 млн тонн (на уровне 5 месяцев 2020г - ИФ)», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.

Экспорт нефти (с конденсатом) из Азербайджана за январь-май 2021 года составил около 11,8 млн тонн (спад на 6,3%). При этом, 11,1 млн тонн пришлось на долю нефти с блока АЧГ (спад на 7,5%) и конденсат с месторождения Шах-Дениз, 653,8 тыс. тонн - на долю SOCAR (рост на 14,9%).

В министерстве сообщили, что с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз с момента начала их разработки и на 1 июня 2021 года добыто суммарно 565 млн тонн нефти с конденсатом, в том числе с АЧГ – 533 млн тонн нефти, с месторождения Шах-дениз – 32 млн тонн конденсата.

По состоянию на 1 июля 2021 года Азербайджан экспортировал 564,7 млн тонн нефти с конденсатом с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз.

Кроме того, за отчетный период в Азербайджане переработано 2,7 млн тонн нефти (рост на 8% -ИФ).

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года.

В настоящее время доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова