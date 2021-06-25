Добыча газа с месторождения Шах-дениз в январе-мае увеличилась на 5%

Добыча газа с месторождения Шах-дениз в январе-мае 2021 года составила 8,4 млрд кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики Азербайджана.
«В январе-мае 2021 года в Азербайджане добыто 17 млрд кубометров газа (рост на 3,4%). При этом, компанией SOCAR добыто 3,2 млрд кубометров газа (рост на 6,7%), попутного газа с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) – 5,4 млрд кубометров (без изменений), с месторождения Шах-Дениз – 8,4 млрд кубометров природного газа (рост на 5%)», - сообщили в ведомстве.
По данным Минэнерго, в отчетный период экспорт газа из Азербайджана составил 7,4 млрд кубометров (рост на 32%). При этом, в Турцию поставлено свыше 4,2 млрд кубометров (спад на 2,3%), в Грузию – 1,1 млрд кубометров, в Европу – 2,1 млрд кубометров, для насосных станций нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан – 43,2 млн кубометров.
В министерстве сообщили, что с момента начала разработки с блока АЧГ добыто 182 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - 143 млрд кубометров природного газа, экспортировано с месторождения Шах-Дених– 97 млрд кубометров газа.
Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года.
В настоящее время доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
Н.Аббасова
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