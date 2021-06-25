Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0296 RUR   0.0235 GBR   2.3669 TRY   0.1953

Цена на нефть

24.06 $/bbl   WTI 73.30 0.22 Brent 75.56 0.37

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 25.06.2021 13:50

Добыча газа с месторождения Шах-дениз в январе-мае увеличилась на 5%

Добыча газа с месторождения Шах-дениз в январе-мае 2021 года составила 8,4 млрд кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики Азербайджана.

«В январе-мае 2021 года в Азербайджане добыто 17 млрд кубометров газа (рост на 3,4%). При этом, компанией SOCAR добыто 3,2 млрд кубометров газа (рост на 6,7%), попутного газа с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) – 5,4 млрд кубометров (без изменений), с месторождения Шах-Дениз – 8,4 млрд кубометров природного газа (рост на 5%)», - сообщили в ведомстве.

По данным Минэнерго, в отчетный период экспорт газа из Азербайджана составил 7,4 млрд кубометров (рост на 32%). При этом, в Турцию поставлено свыше 4,2 млрд кубометров (спад на 2,3%), в Грузию – 1,1 млрд кубометров, в Европу – 2,1 млрд кубометров, для насосных станций нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан – 43,2 млн кубометров.

В министерстве сообщили, что с момента начала разработки с блока АЧГ добыто 182 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - 143 млрд кубометров природного газа, экспортировано с месторождения Шах-Дених– 97 млрд кубометров газа.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года.

В настоящее время доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГАЗ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан сократил в I квартале добычу попутного газа на 4% Норвегия в январе увеличила добычу углеводородов на 8,1% Дания прекратит добычу углеводородов в Северном море к 2050 году Азербайджан в январе-октябре увеличил экспорт газа на 15%, поставки в Турцию выросли на 20,9% С месторождения «Шах-Дениз» в 2020 году будет добыто 19 млрд кубометров газа – министр энергетики Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт газа на 15,7%, поставки в Турцию возросли на 21,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]