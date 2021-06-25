Боррель обещает работать над более предсказуемыми отношениями с РФ для защиты интересов ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что вместе с Еврокомиссией в целях защиты интересов Евросоюза займется налаживанием более предсказуемых отношений с Россией.

"Я совместно с Еврокомиссией буду упорно заниматься возложенными задачами по претворению в жизнь (согласованных - ИФ) мер и по содействию более предсказуемым отношениям с Россией - для защиты наших интересов", - написал Боррель в пятницу в твиттере.

Так Боррель прокомментировал итоги первого дня саммита Европейского совета.