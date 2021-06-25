В Тегеране призвали Канаду воздержаться от спекуляций на тему авиакатастрофы украинского лайнера

Тегеран призвал Канаду воздержаться от использования в политических целях темы крушения лайнера украинской авиакомпании МАУ, который в 2020 году по ошибке сбили иранские военные, и на борту которого находились также и канадские граждане.

"Доводы Канады получены и приняты во внимание, но в то же время Канада не имеет достаточных юридических полномочий для того, чтобы выступать с односторонними и предвзятыми докладами или комментариями по авиапроисшествиям в другой стране", - приводит в пятницу телеканал Press TV комментарий заместителя главы МИД Ирана по международным юридическим вопросам Мохсена Бахараванда.

При этом он отметил, что даже сами канадцы признали, что трагический инцидент не был предумышленным.

Накануне телеканал CBC сообщил со ссылкой на отчет экспертов, что канадские криминалисты не нашли свидетельств того, что иранские военные предумышленно сбили украинский Boeing в 2020 году.

В то же время в отчете говорится: "Хотя группа судебно-медицинских экспертов не нашла доказательств того, что крушение рейса PS752 было преднамеренным, это никоим образом не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 невинных людей".

Группа криминалистов также пришла к выводу о том, что Иран "не смог" предоставить "достоверное объяснение того, как и почему иранские военные сбили самолет".

"Учитывая совокупность доступной информации, группа криминалистов пришла к выводу, что серия действий и бездействия иранских гражданских и военных властей вызвала опасную ситуацию, при которой ранее выявленные риски были недооценены и не воспринимались всерьез", - добавили эксперты.

8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января 2020 года признали, что иранские военные сбили Boeing по ошибке. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной о выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что страна получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы.