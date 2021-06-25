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СНГ 25.06.2021 15:08

Всего 0,5% граждан, получивших две дозы вакцины от коронавируса, заболели COVID-19 - Мурашко

Меньше процента граждан, получивших две дозы вакцины от коронавируса, заразились COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По данным федерального регистра пациентов с COVID-19 на сегодняшний день, за все время заболевание новой коронавирусной инфекцией диагностировано лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины", - сказал Мурашко в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

При этом, подчеркнул министр, "даже в случае возникновения заболевания у тех, кто получил вакцину, оно протекает легче".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]