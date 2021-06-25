ЕС необходимо выработать форматы диалога с Москвой - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в пятницу, что Евросоюзу нужно найти форматы для разговора с Россией, Брюссель продолжит переговоры по взаимодействию с Москвой, сообщает агентство Bloomberg.

"ЕС нужно найти форматы для диалога с Россией", - цитирует агентство слова Меркель.

"ЕС продолжит вести переговоры по соответствующей работе с Россией", - подчеркнула она.