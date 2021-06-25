Транснефть подняла вопрос проведения сплита акций - RenСap по итогам общения с менеджментом

Менеджмент "Транснефти" на встрече с аналитиками Renaissance Capital поднял вопрос о проведении дробления акций компании, а также обсудил возможность введения опционной программы для менеджмента.

Аналитики в своем обзоре также отмечают, что 16 июня правительство России опубликовало новую директиву для контролируемых государством компаний, таких как "Транснефть", о введении политики по выплате минимум 50% скорректированной консолидированной чистой прибыли для всех решений по дивидендам, принятых после 1 июля 2021 года.

"Транснефть" следует этой практике уже с 2017 года, хотя принятие дивидендной политики по выплате 50% прибыли еще предстоит принять в качестве официальной. Ввиду рекомендаций правительства, мы ожидаем, что поправки в дивидендную политику компании могут быть внесены в этом году", - пишут аналитики RenCap.