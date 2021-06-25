Франция ожидает от Ирана решений, которые позволят добиться возрождения ядерной сделки - глава МИД

Париж рассчитывает, что Тегеран примет такие решения, которые способствуют достижению возвращения всех сторон к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Мы ожидаем принятия иранскими властями финальных решений, наверняка - сложных, которые позволят добиться полного возвращения к СВПД", - заявил Ле Дриан на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже.
США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Тегерана. Иран в свою очередь, недовольный состоянием выполнения СВПД, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий.
Теперь Иран и международные посредники проводят в Вене переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к СВПД.
Иранские СМИ отмечали, что Тегеран настаивает на отмене контролируемым образом санкций против него, прежде чем отказаться от собственных мер по сокращению выполнения условий СВПД.
Ситуация осложняется тем, что на прошедших ранее в июне президентских выборах победу одержал Ибрахим Раиси, который, как считается, занимает гораздо более жесткую позицию по СВПД, нежели нынешний глава государства Хасан Рухани. Тем не менее, Раиси заявлял, что не возражает против продолжения переговоров по возвращению в СВПД.
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