Коронавирус не снизил спрос на оружие в мире - глава ФСВТС

Коронавирус создал трудности для российского оружейного экспорта из-за введенных в мире ограничений, но они носят временный характер, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В результате введенные в 2020 году во всем мире ограничения создали ряд технических проблем с подписанием новых контрактов. Вместе с тем спрос на вооружение в мире не снижается. И, несомненно, возникшие сложности имеют временный характер и будут преодолеваться по мере улучшения эпидемиологической ситуации", - сказал Шугаев в интервью официальной газете Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге.

По словам Шугаева, пандемия коронавируса "отрицательно повлияла и на мировой рынок вооружений, в том числе на наше взаимодействие с иностранными партнерами в сфере ВТС, так как эта деятельность напрямую связана с переговорами, презентациями, показами".

"Пандемия минимизировала передвижения людей, что приводило к снижению динамики обмена делегациями и ограничению возможности проведения переговоров. Правительства многих стран, в том числе и России, переориентировали ресурсы на решение социально-экономических проблем, пересмотрели расходы национальных бюджетов в пользу борьбы с коронавирусом", - заявил глава ФСВТС.

Он сообщил, что на фоне коронавируса все российские участники военно-технического сотрудничества смогли своевременно скорректировать формы и методы работы в новых условиях, что позволило гарантировать выполнение плановых показателей и сохранить уровень портфеля заказов.

Шугаев сказал, что портфель российских экспортных оружейных заказов на протяжении последних лет сохраняется на уровне $50-55 млрд.