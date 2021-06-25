Коронавирус не снизил спрос на оружие в мире - глава ФСВТС

Коронавирус создал трудности для российского оружейного экспорта из-за введенных в мире ограничений, но они носят временный характер, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"В результате введенные в 2020 году во всем мире ограничения создали ряд технических проблем с подписанием новых контрактов. Вместе с тем спрос на вооружение в мире не снижается. И, несомненно, возникшие сложности имеют временный характер и будут преодолеваться по мере улучшения эпидемиологической ситуации", - сказал Шугаев в интервью официальной газете Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге.
По словам Шугаева, пандемия коронавируса "отрицательно повлияла и на мировой рынок вооружений, в том числе на наше взаимодействие с иностранными партнерами в сфере ВТС, так как эта деятельность напрямую связана с переговорами, презентациями, показами".
"Пандемия минимизировала передвижения людей, что приводило к снижению динамики обмена делегациями и ограничению возможности проведения переговоров. Правительства многих стран, в том числе и России, переориентировали ресурсы на решение социально-экономических проблем, пересмотрели расходы национальных бюджетов в пользу борьбы с коронавирусом", - заявил глава ФСВТС.
Он сообщил, что на фоне коронавируса все российские участники военно-технического сотрудничества смогли своевременно скорректировать формы и методы работы в новых условиях, что позволило гарантировать выполнение плановых показателей и сохранить уровень портфеля заказов.
Шугаев сказал, что портфель российских экспортных оружейных заказов на протяжении последних лет сохраняется на уровне $50-55 млрд.
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