В Азербайджане прирост новых случаев COVID-19, 2 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 65 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 335,741 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 51 случае заражения.

По данным ведомства, за минувшие сутки от коронавируса скончались два человека, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 967.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 329,959 тыс. человек (+89 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 815 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 728 тестов на коронавирус (накануне 7879 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 713,779 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде