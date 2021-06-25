Заявление Пентагона по инциденту с британским кораблем в Черном море является попыткой отрицать очевидное - Минобороны РФ

Обвинения пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем Defender являются попытками отрицать очевидное, заявили в Минобороны РФ.

"Неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца, отрицать очевидное, называя всё "дезинформацией", - заявил журналистам в пятницу официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он назвал действия британского эсминца Defender в Черном море "эпическим фиаско провокации".

По его убеждению, ситуация останется "пятном на репутации королевских военно-морских сил"