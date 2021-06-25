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СНГ 25.06.2021 18:41

Заявление Пентагона по инциденту с британским кораблем в Черном море является попыткой отрицать очевидное - Минобороны РФ

Обвинения пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем Defender являются попытками отрицать очевидное, заявили в Минобороны РФ.

"Неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца, отрицать очевидное, называя всё "дезинформацией", - заявил журналистам в пятницу официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он назвал действия британского эсминца Defender в Черном море "эпическим фиаско провокации".

По его убеждению, ситуация останется "пятном на репутации королевских военно-морских сил"

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Тэги: РОССИЯ, США, БРИТАНИЯ, ЭСМИНЕЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]