Nar поддержал проект «Построй свое будущее!»

Nar, всегда уделяющий особое внимание науке, образованию и просвещению молодежи, вносит свой вклад в проект поддержки молодежи - «Построй свое будущее!» который способствует подготовке высококвалифицированный кадров. На начальном этапе проекта, мобильный оператор уже оказал коммуникационную поддержку процессу отбора студентов на 2021-2022 учебный год.
Отметим, что в рамках проекта «Построй свое будущее!» выявляются 11-классники, которые заинтересованы в учебе, и в течение года для них организуются различные тренинги, поездки и мероприятия, направленные на подготовку к университету, психологическую поддержку и личностное развитие. Основная цель проекта «Построй свое будущее!», стартовавшего в 2014 году при поддержке Министерства образования и спонсорства ряда компаний, - поддержать молодых людей из малообеспеченных семей, обладающих знаниями и навыками, в достижении успеха в жизни.
На следующем этапе проекта, Nar возьмет на себя расходы по подготовке к обучению в университете молодых людей.
Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8760 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.
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