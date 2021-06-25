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Бизнес и законодательство 25.06.2021 17:50

Aqroplanet наладит производство удобрений в Нефтчалинском промквартале

Компания «Aqroplanet» получила статус резидента в Нефтчалинском промышленном квартале, сообщает министерство экономики Азербайджана.

«Aqroplanet» на территории промквартала создаст предприятие по производству органических жидких удобрений. Годовая мощность предприятия составит 700 тонн.

На предприятии будет создано 56 рабочих мест.

Нефтчалинский промышленный квартал создан указом президента Азербайджана от 2 февраля 2015 года. «Aqroplanet» стала 9-м резидентом квартала.

Инвестиции резидентов Нефтчалинского промышленного квартала на начало 2021 года составили 44,5 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОМКВАРТАЛ, КОМПАНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]