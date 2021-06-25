Aqroplanet наладит производство удобрений в Нефтчалинском промквартале

Компания «Aqroplanet» получила статус резидента в Нефтчалинском промышленном квартале, сообщает министерство экономики Азербайджана.
«Aqroplanet» на территории промквартала создаст предприятие по производству органических жидких удобрений. Годовая мощность предприятия составит 700 тонн.
На предприятии будет создано 56 рабочих мест.
Нефтчалинский промышленный квартал создан указом президента Азербайджана от 2 февраля 2015 года. «Aqroplanet» стала 9-м резидентом квартала.
Инвестиции резидентов Нефтчалинского промышленного квартала на начало 2021 года составили 44,5 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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