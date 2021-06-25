В Азербайджане создаются специализированные центры приема обращений членов семей шехидов и ветеранов Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании и организации единых координационных центров для приема обращений членов семей шехидов, раненых военнослужащих и инвалидов.

Согласно указу, центры будут действовать под управлением Минтруда.

В частности, на начальном этапе деятельность координационные центров будет осуществляться в центрах DOST, а затем в административных зданиях местных органов Минтруда.

Вместе с тем Минтруда поручается в течение трех месяцев обеспечить соответствующие изменения в Централизованной электронной информационной системе министерства путем согласования информационных систем государственных органов (учреждений), которые будут обслуживать центр, через Информационную систему электронного правительства.

Помимо этого, Минтруда должен дважды в год информировать президента Азербайджана о деятельности центров.

Текст указа опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Х.Насирзаде