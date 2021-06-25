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Карабах 25.06.2021 18:28

В Азербайджане создаются специализированные центры приема обращений членов семей шехидов и ветеранов Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании и организации единых координационных центров для приема обращений членов семей шехидов, раненых военнослужащих и инвалидов.

Согласно указу, центры будут действовать под управлением Минтруда.

В частности, на начальном этапе деятельность координационные центров будет осуществляться в центрах DOST, а затем в административных зданиях местных органов Минтруда.

Вместе с тем Минтруда поручается в течение трех месяцев обеспечить соответствующие изменения в Централизованной электронной информационной системе министерства путем согласования информационных систем государственных органов (учреждений), которые будут обслуживать центр, через Информационную систему электронного правительства.

Помимо этого, Минтруда должен дважды в год информировать президента Азербайджана о деятельности центров.

Текст указа опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШЕХИДЫ, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]