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Здравоохранение 25.06.2021 21:48

В Исландии с субботы снимут все ограничения, введенные для борьбы против коронавируса

В Исландии с субботы отменяют все ограничения, которые вводились во время пандемии коронавируса для борьбы с распространением инфекции, сообщает издание Iceland Review.

Министр здравоохранения Исландии Сванди Сваварсдоттир отметила, что жителям страны больше не придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В настоящее время в Исландии действуют также такие ограничения, как, например, запрет на проведение мероприятий с численностью участников - более 300 человек.

Таким образом, как отмечают западные СМИ, Исландия станет первой европейской страной, которая полностью откажется от ограничительных антиковидных мер.

По информации Iceland Review, в Исландии около 88% населения старше 16 лет получили как минимум первую дозу прививки от коронавируса.

За время пандемии в Исландии выявили около 6,6 тыс. случаев COVID-19, 30 человек скончались от последствий заражения коронавирусом.

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Тэги: ИСЛАНДИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]