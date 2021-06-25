Фондовый рынок США растет, индекс S&P 500 вновь достиг рекорда

Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в пятницу на фоне надежд инвесторов на то, что высокая инфляция будет временным явлением в условиях продолжающегося восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

При этом индекс S&P снова обновил рекордный максимум.

Позитивным фактором для рынка стала новость, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры.

Трейдеры также оценивали результаты стресс-теста американских банков.

Федеральная резервная система (ФРС) объявила в четверг, что введенные из-за пандемии COVID-19 временные ограничения для банков на выплату дивидендов и выкуп акций (buyback) могут быть сняты после 30 июня.

Результаты последнего стресс-теста показали, что крупнейшие американские банки имеют достаточно капитала, чтобы выдержать серьезный спад в мировой экономике.

Совокупный убыток 23 ведущих банков может превысить $470 млрд при глобальной рецессии и росте безработицы в стране на 4 процентных пункта - до пиковых 10,75%. В рамках этого гипотетического сценария ВВП США опускается на 4% в период с четвертого квартала 2020 года по третий квартал 2022 года, и цены активов резко снижаются, в том числе рынок акций падает на 55%.

Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может упасть до 10,6% по сравнению с 13% в четвертом квартале 2020 года. Однако это более чем вдвое превышает минимальные требования, говорится в сообщении ФРС.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали, что доходы населения США в мае снизились меньше, чем ожидалось.

Доходы в минувшем месяце сократились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев не изменились.

Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали сокращения доходов на 2,5% и повышения расходов на 0,4%.

Снижение доходов населения США продолжается второй месяц подряд и связано с завершением ряда стимулирующих программ, в рамках которых американцы получали выплаты. В апреле падение доходов составило 13,1%.

Бумаги Nike Inc.прибавляют в цене 15%. Американский производитель спортивных товаров увеличил выручку почти вдвое в четвертом финансовом квартале, при этом показатель впервые за 50-летнюю историю компании превысил $12 млрд.

Котировки акций FedEx Corp.снижаются на 4,7%, хотя одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний получила по итогам четвертого квартала 2021 финансового года рекордную чистую прибыль.

Акции Alphabet Inc.в пятницу снижаются на 0,1%. Входящая в Alphabet Google откладывает планы по отказу от широко используемой технологии cookies, позволяющей собирать информацию о пользователях. Компания сообщила, что ее браузер Chrome прекратит поддерживать cookies к концу 2023 года, что почти на два года позже, чем планировалось первоначально.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:55 вырос на 188,61 пункта (0,55%) и составил 34385,43 пункта.

Standard & Poors 500 набрал 9,79 пункта (0,23%), поднявшись до 4276,28 пункта. Индикатор вновь обновил исторический максимум.

Nasdaq Composite прибавил 6,76 пункта (0,05%) и составил 14376,47 пункта.