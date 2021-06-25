Цены на нефть перешли к росту, могут продемонстрировать подъем 5-ю неделю подряд, Brent - $75,58 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут на торгах в пятницу и могут продемонстрировать недельный подъем пятую неделю подряд.
Инвесторы сохраняют оптимизм в отношении спроса на фоне восстановления мировой экономики, пишет MarketWatch.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:31 в пятницу составляет $75,58 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше значения на закрытие предыдущих торгов.
Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,64 за баррель, что на $0,34 (0,46%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Причина роста "довольно проста: мировой спрос на нефть восстанавливается быстрее, чем предложение", отмечает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch.
Сокращение запасов и ожидания восстановления спроса отыгрывают новости о том, что страны-участницы соглашения ОПЕК+ начали обсуждать постепенное наращивание добычи с августа.
Как сообщало Dow Jones со ссылкой на источники, ОПЕК+ обсуждает возможность ослабления ограничений на добычу в августе на 500 тыс. баррелей в сутки, хотя этот сценарий не рассматривается официально.
Участвующие в соглашении государства осторожно относятся к наращиванию добычи, полагая, что перспективы спроса на сырье остаются неопределенными, учитывая неравномерное восстановление экономик различных стран, отмечают источники.
Некоторые страны в коалиции хотели бы, чтобы ОПЕК+ сохранила осторожный подход и стабильные поставки в августе. По большей части их беспокойство, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях, вызывает ситуация вокруг Ирана, который участвует в переговорах с США и другими странами по поводу своей ядерной программы. Они могут привести к отмене американских санкций в отношении экспорта нефти из республики.
Участники рынка ждут очередной встречи государств ОПЕК+, которая должна состояться 1 июля.
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