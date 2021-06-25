"Роскосмос" планирует вывести на рынок отечественный шлем виртуальной реальности

"Роскосмос" планирует вывести на рынок в этом году шлем виртуальной реальности собственного производства, который, например, можно будет использовать для виртуального туризма в условиях пандемии, сообщил директор департамента цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин.

"В этом году мы планируем вывести на рынок уже серийный отечественный шлем виртуальной реальности, который, в том числе, мы будем использовать и для своих целей в рамках тренажерной тематики", - сказал Шадрин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, одним из направлений использования шлема будет виртуальный туризм в условиях пандемии и ограничений.

"Возможность надеть шлем виртуальной реальности и переместиться в любую точку нашей страны, например, на Байкал", - сказал Шадрин.