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Наука и образование 25.06.2021 23:57

"Роскосмос" планирует вывести на рынок отечественный шлем виртуальной реальности

"Роскосмос" планирует вывести на рынок в этом году шлем виртуальной реальности собственного производства, который, например, можно будет использовать для виртуального туризма в условиях пандемии, сообщил директор департамента цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин.

"В этом году мы планируем вывести на рынок уже серийный отечественный шлем виртуальной реальности, который, в том числе, мы будем использовать и для своих целей в рамках тренажерной тематики", - сказал Шадрин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, одним из направлений использования шлема будет виртуальный туризм в условиях пандемии и ограничений.

"Возможность надеть шлем виртуальной реальности и переместиться в любую точку нашей страны, например, на Байкал", - сказал Шадрин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, РОСКОСМОС, ШЛЕМ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]