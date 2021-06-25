"Роскосмос" планирует вывести на рынок отечественный шлем виртуальной реальности

"Роскосмос" планирует вывести на рынок в этом году шлем виртуальной реальности собственного производства, который, например, можно будет использовать для виртуального туризма в условиях пандемии, сообщил директор департамента цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин.
"В этом году мы планируем вывести на рынок уже серийный отечественный шлем виртуальной реальности, который, в том числе, мы будем использовать и для своих целей в рамках тренажерной тематики", - сказал Шадрин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).
По его словам, одним из направлений использования шлема будет виртуальный туризм в условиях пандемии и ограничений.
"Возможность надеть шлем виртуальной реальности и переместиться в любую точку нашей страны, например, на Байкал", - сказал Шадрин.
В Азербайджане создаются специализированные центры приема обращений членов семей шехидов и ветеранов Карабаха
Провокационные действия руководства Армении сделали неизбежной вторую войну в Карабахе - президент Азербайджана
Карабахский конфликт урегулирован, вести переговоры по этому вопросу нет необходимости - президент Азербайджана
США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине возможных потерь от запуска "Северного потока 2"
Тегеран не ответил на письмо МАГАТЭ о возможности продления договоренностей по инспекциям, заявляют в агентстве
Транснефть подняла вопрос проведения сплита акций - RenСap по итогам общения с менеджментом
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Тегеран считает, что не ему, а Западу предстоит принять ряд решений, чтобы возродить СВПД
США продолжат оказывать помощь Афганистану после вывода войск из страны - Байден
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar поддержал проект «Построй свое будущее!»
Yelo Bank открывает филиал в ТЦ Садарак в новом концепте
Xırdalan – один из ведущих брендов в стране о сборе урожая пивоваренного ячменя и новых вкусах в этом сезоне
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?