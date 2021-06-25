Тегеран не ответил на письмо МАГАТЭ о возможности продления договоренностей по инспекциям, заявляют в агентстве

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) не получили ответа от Тегерана по поводу предложения о возможном продлении временного соглашения, охватывающего инспекции на иранских ядерных объектах, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

В нем отмечается, что глава агентства Рафаэль Гросси направил Тегерану письмо по этому поводу 17 июня, но "Иран не ответил на его письмо и не указал, намерен ли он сохранить нынешнюю договоренность".

В связи с этим Гросси отмечает, что "от Ирана требуется немедленный ответ".

В конце февраля 2021 года Иран ограничил доступ инспекторам МАГАТЭ к ядерным объектам, которые они инспектировали в рамках соглашения 2015 года - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Затем 21 февраля стороны заключили соглашение на три месяца о продолжении некоторых инспекций. В мае эти договоренности продлили еще на месяц. Гросси тогда отмечал, что это соглашение - "временная мера, способ избежать полной слепоты".