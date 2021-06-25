Россия в связи с санкциями ЕС будет координировать с Белоруссией меры для устойчивого и суверенного развития этой страны - МИД РФ

Россия намерена тесно координировать с Белоруссией меры для суверенного развития страны, санкционное давление Запада на Минск рассматривает как вмешательство во внутренние дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Следуя своим союзническим обязательствам и целям построения Союзного государства, Россия намерена тесно координировать с Белоруссией меры, необходимые для устойчивого и суверенного развития братской нам страны. Нашим оппонентам и недоброжелателям не удастся достигнуть преследуемых ими неблаговидных целей", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, распространенном в пятницу.

Как отмечается в документе, "очередной санкционный выпад Совета ЕС следует рассматривать во взаимосвязи с ранее выдвинутым евроструктурами "всеобъемлющим планом экономической поддержки демократической Белоруссии объемом в 3 млрд евро". "Расцениваем его как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии, политического подкупа тех сил, (прикормленных в ряде ЕС-овских столиц), которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной цветной революции с катастрофическими последствиями", - подчеркивает Захарова.

В МИД РФ считаеют, что "отдельные страны и структуры ЕС уже не скрывают, что готовят почву именно для подобного сценария".

24 июня Совет ЕС принял очередное решение о введении санкций и ограничительных мер в отношении Белоруссии.