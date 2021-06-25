Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0296 RUR   0.0235 GBR   2.3669 TRY   0.1953

Цена на нефть

24.06 $/bbl   WTI 73.30 0.22 Brent 75.56 0.37

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.06.2021 21:02

Россия в связи с санкциями ЕС будет координировать с Белоруссией меры для устойчивого и суверенного развития этой страны - МИД РФ

Россия намерена тесно координировать с Белоруссией меры для суверенного развития страны, санкционное давление Запада на Минск рассматривает как вмешательство во внутренние дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Следуя своим союзническим обязательствам и целям построения Союзного государства, Россия намерена тесно координировать с Белоруссией меры, необходимые для устойчивого и суверенного развития братской нам страны. Нашим оппонентам и недоброжелателям не удастся достигнуть преследуемых ими неблаговидных целей", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, распространенном в пятницу.

Как отмечается в документе, "очередной санкционный выпад Совета ЕС следует рассматривать во взаимосвязи с ранее выдвинутым евроструктурами "всеобъемлющим планом экономической поддержки демократической Белоруссии объемом в 3 млрд евро". "Расцениваем его как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии, политического подкупа тех сил, (прикормленных в ряде ЕС-овских столиц), которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной цветной революции с катастрофическими последствиями", - подчеркивает Захарова.

В МИД РФ считаеют, что "отдельные страны и структуры ЕС уже не скрывают, что готовят почву именно для подобного сценария".

24 июня Совет ЕС принял очередное решение о введении санкций и ограничительных мер в отношении Белоруссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, БЕЛОРУССИЯ, ЕС


Похожие новости


Рябков надеется, что консультации по стратстабильности РФ-США стартуют в июле Венесуэла может потребовать от COVAX вернуть деньги, она купит себе российские вакцины - глава МИД В МИД РФ заявили, что на действия Вашингтона всегда следовал ответ Москвы Лавров призывает Лондон к устранению препятствий для работы дипучреждений Новая стратегия ЕС в отношении РФ будет основана на сдерживании и взаимодействии, считает Захарова РФ рассчитывает, что благодаря значимости переговорной площадки в Женеве США прочувствуют ответственность саммита - Рябков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]