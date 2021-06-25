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Здравоохранение 25.06.2021 22:50

Pfizer приостановила поставки препарата для отказа от курения Chantix, проверит его на наличие канцерогенов

Американская фармкомпания Pfizer Inc.приостановила поставки препарата Chantix для отказа от курения по всему миру и отозвала несколько партий, выявив, что в них содержится завышенный уровень вероятных канцерогенов, известных как нитрозамины, говорится в сообщении представителя компании, на которое ссылается Dow Jones.

Компания собирается провести дополнительные исследования, чтобы проверить уровень их содержания в других партиях препарата, отмечается в сообщении.

В качестве меры предосторожности Pfizer приостановила продажи поставки препарата на время исследований.

Компания сообщила, что проверяет наличие нитрозаминов в партиях препарата по запросу Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) и других регуляторов. В сообщении не уточняется количество партий.

Нитрозамины часто встречаются в воде и продуктах питания и не считаются вредоносными в случае употребления в небольшом объеме, следует из информации на сайте FDA. Тем не менее они могут повысить риск раковых заболеваний в случае, если употребляются в повышенных дозах в течение длительного периода, отмечает регулятор.

FDA проверяет несколько лекарственных препаратов на предмет количества нитрозаминов.

Продажи Chantix в 2020 году составили $919 млн, что примерно на 17% меньше уровня предыдущего года. Препарат лишился патентной защиты в США в ноябре и стал конкурировать с рядом дженериков.

Акции Pfizer в ходе торгов в пятницу прибавляют в цене 0,03%.

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Тэги: США, ФАРМКОМПАНИЯ, КУРЕНИЕ, ПРЕПАРАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]