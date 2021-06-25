Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0296 RUR   0.0235 GBR   2.3669 TRY   0.1953

Цена на нефть

24.06 $/bbl   WTI 73.30 0.22 Brent 75.56 0.37

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 25.06.2021 23:15

В Италии уже порядка 17% новых случаев COVID-19 приходятся на "дельта" штамм

Число случаев заражения штаммом "дельта" COVID-19 в Италии растет, порядка 17% от всех новых случаев в последние дни приходится именно на него, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на данные медиков.

Если в мае в Италии среди новых заражений штамм "дельта" наблюдался в 4,2% случаев, то в июне речь идет уже о 17%.

"Наш эпидемиологический мониторинг показывает быстро развивающуюся картину, которая подтверждает, что в нашей стране так же, как и в остальных странах Европы, штамм "дельта" становится доминирующим", - заявила директор департамента инфекционных заболеваний в национальном исследовательском институте здоровья в Риме Анна Тереза Паламара.

Однако наиболее широко распространенным все еще остается так называемый "альфа" вариант, который происходит из Италии, на него приходится 74,9% случаев в Италии.

В Италии с начала пандемии после заражения коронавирусом скончались 127,3 тыс. человек, выявили свыше 4,2 млн случаев.

В последнее время в Европе наблюдается широкое распространения штамма "дельта", который появился в Индии. Он отличается, в частности, повышенной скоростью распространения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ШТАММЫ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


Похожие новости


Италия ослабляет коронавирусные ограничения, в конце апреля откроются школы и рестораны В Италии откроются начальные школы, ограничения из-за COVID-19 в столичной области Лацио ослабляют Во Франции зафиксирован антирекорд по COVID-19 - 38,5 тыс. случаев заражения за сутки В Италии за время пандемии COVID-19 скончались более 100 тыс. инфицированных Власти Франции ожидают возвращения к нормальной жизни к середине апреля Италия продлила запрет на несущественные поездки между регионами до 27 марта

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]