В Великобритании вновь зафиксировали за сутки около 16 тыс. новых случаев COVID-19

В Великобритании за минувшие сутки выявлено 15,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в пятницу британские СМИ со ссылкой на данные правительства страны.
За минувшие 24 часа от последствий заражения коронавирусом скончались 18 человек.
Во второй половине июня количество выявляемых в стране случаев заражения возросло.
Так, в последние несколько дней в Великобритании фиксируют похожие показатели - около 16 тыс. случаев в сутки. Накануне в стране зафиксировали самый высокий прирост новых случаев с февраля - 16,7 тыс.
В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 43,4 млн человек. Свыше 31 млн человек прошли полную вакцинацию. Таким образом, как отмечают британские СМИ, вакцинировано двумя дозами 60% взрослого населения.
За время пандемии в стране медики зарегистрировали 4,6 млн случаев коронавируса, 128 тыс. человек скончались.
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