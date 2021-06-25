Россия и США будут вести переговоры по стратстабильности на межведомственном уровне - посол РФ

Россия и США намерены вести переговоры по стратегической стабильности в межведомственном формате, российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Нашу делегацию будет возглавлять заместитель министра иностранных дел (на предыдущих консультациях по этой проблематике российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков - ИФ)", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
Он отметил, что у "американцев в этом плане есть вопросы, потому что заместитель министра, кто отвечает за стратегическую безопасность, за контроль над вооружениями, за нераспространение еще не назначен".
"Поэтому на первом раунде, видимо, будет возглавлять американскую делегацию высокопоставленный сотрудник. На каком уровне - американцы пока не определились", - пояснил российский посол.
"Мы исходим из того, что наши делегации будут межведомственные, с участием представителей министерства иностранных дел, министерства обороны и других соответствующих структур", - заявил он.
Антонов также сообщил, что ему "уже удалось переговорить в госдепартаменте о целесообразности проведения уже в июле консультаций между делегациями РФ и США по проблемам будущего" в сфере стратегической стабильности.
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