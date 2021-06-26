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Дальнее зарубежье 26.06.2021 09:30

США продолжат оказывать помощь Афганистану после вывода войск из страны - Байден

Поддержка Соединенными Штатами Афганистана с выводом американских войск не прекратится, заявил президент США Джо Байден.

"Партнерство между Афганистаном и Соединенными Штатами не заканчивается. Она будет продолжена. Наши войска, возможно, уходят, но поддержка Афганистана не заканчивается с точки зрения продолжения оказания помощи в военной, а также экономической и политической областях", - сказал Байден на встрече в Вашингтоне с президентом Афганистана Ашрафом Гани и председателем Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдуллой Абдуллой, передает Белый дом.

Американский президент заявил, что "афганцам теперь придется самим определять свое будущее, (добиваться - ИФ) того, чего они хотят", отметив, что "бессмысленное насилие должно прекратиться, хотя это будет очень трудно".

Гани со своей стороны сказал, что решение Байдена о выводе войск "является историческим" и он "уважает и поддерживает" его.

"Мы открываем новую страницу наших отношений, в которой партнерство с Соединенными Штатами будет носить не военный, а всеобъемлющий характер с учетом наших взаимных интересов. И мы очень воодушевлены и удовлетворены тем, что это партнерство существует", - сказал Гани, добавив: "Мы полны решимости добиться единства, согласованности".

После встречи с Байденом президент Афганистана заявил журналистам, что решение США о выводе войск было суверенным, и задача Кабула - "управлять последствиями".

Он отметил, что Байден четко заявил, что посольство США в Кабуле будет продолжать работу, а американская помощь в области безопасности будет продолжаться, а в некоторых случаях - осуществляться по ускоренному графику.

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Тэги: США, БАЙДЕН, АФГАНИСТАН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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