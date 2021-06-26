Тегеран считает, что не ему, а Западу предстоит принять ряд решений, чтобы возродить СВПД

В МИД Ирана заявили, что не Тегерану, а западным странам предстоит принять принципиальные решения, чтобы все стороны вернулись к выполнению условий соглашению по иранскому атому - СВПД.
"Решения предстоит принять как раз другой стороне", - приводят западные СМИ заявление представителя иранского внешнеполитического ведомства Саида Хатибзаде.
Ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтону будет очень сложно вернуться к соблюдению договоренностей в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если переговоры с Ираном по этой теме затянутся.
"Наступит момент, когда будет очень сложно вернуться к условиям, установленным СВПД", - сказал Блинке во время пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом.
Французский министр со своей стороны указал, что Париж рассчитывает, что Тегеран примет такие решения, которые будут способствовать достижению возвращения всех сторон к соблюдению условий СВПД.
США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Тегерана. Иран в свою очередь, недовольный состоянием выполнения СВПД, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий.
Теперь Иран и международные посредники проводят в Вене переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к СВПД.
Иранские СМИ отмечали, что Тегеран настаивает на отмене контролируемым образом санкций против него, прежде чем отказаться от собственных мер по сокращению выполнения условий СВПД.
Ситуация осложняется тем, что на прошедших ранее в июне президентских выборах победу одержал Ибрахим Раиси, который, как считается, занимает гораздо более жесткую позицию по СВПД, нежели нынешний глава государства Хасан Рухани. Тем не менее, Раиси заявлял, что не возражает против продолжения переговоров по возвращению в СВПД.
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