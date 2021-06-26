Ученые нашли в геноме жителей Восточной Азии следы эпидемии коронавируса, произошедшей 20 тыс. лет назад

Международная группа ученых установила, что коронавирусы вызывали эпидемии среди людей и в глубокой древности, сообщает Квинслендский технологический университет (QUT, Австралия).

Ученые из QUT, Университета Аризоны, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Аделаиды установили, что крупная эпидемия коронавирусной инфекции вспыхнула среди жителей Восточной Азии около 20 тыс. лет назад.

"Современный геном человека содержит эволюционную информацию, прослеживаемую на десятки тысяч лет назад, подобно тому, как изучение колец дерева дает нам представление об условиях, в которых оно росло", - отмечает соавтор исследования, профессор QUT Кирилл Александров.

Исследователи использовали данные проекта "Тысяча геномов", который является крупнейшим публичным каталогом общей генетической вариации человека, и изучили изменения в генах человека, кодирующих белки, взаимодействующие SARS-CoV-2.

Затем они синтезировали белки человека и SARS-CoV-2 и показали, что они взаимодействуют непосредственно и конкретно указывают на консервативную природу механизма, используемого коронавирусами для заражения клеток.

Затем биоинформатики применили эволюционный анализ к набору данных генома человека, чтобы обнаружить доказательства того, что предки жителей нынешних Китая, Японии, Монголии, Кореи и Тайваня пережили эпидемию коронавирусной болезни, подобной COVID-19.

Восточноазиатские люди приходят из области, которая сейчас является Китаем, Японией, Монголией, Северной Кореей, Южной Кореей и Тайванем.

"В ходе эпидемии отбор благоприятствовал вариантам генов человека, связанных с патогенезом, с адаптивными изменениями, предположительно приводящими к менее тяжелому заболеванию", - сказал профессор Александров.

Исследование может помочь пониманию того, как геномы различных человеческих популяций адаптировались к вирусам, которые недавно были признаны важной движущей силой человеческой эволюции, считают ученые.

"Еще одним важным ответвлением этого исследования является способность идентифицировать вирусы, которые вызвали эпидемию в далеком прошлом и могут сделать это в будущем. Это, в принципе, позволяет нам составить список потенциально опасных вирусов, а затем разработать диагностику, вакцины и лекарства на случай их возвращения", - считает Александров.

За последние 20 лет произошло три вспышки эпидемических тяжелых коронавирусных инфекций: SARS-Cov в 2002 году, приводящий к тяжелому острому респираторному синдрому, в 2012 это был MERS-CoV, вызывающего ближневосточный респираторный синдром, продолжается пандемия SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.