Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0296 RUR   0.0235 GBR   2.3669 TRY   0.1953

Цена на нефть

24.06 $/bbl   WTI 73.30 0.22 Brent 75.56 0.37

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 26.06.2021 12:21

В РФ 21,6 тыс. новых случаев COVID-19, максимальное с начала года число умерших - 619 человек, сообщил оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с 21 января составил 21 тыс. 665 случаев, умерли 619 человек (это максимальное значение с начала года), следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 тыс. 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 079 (14,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В России ежедневно, начиная с 8 июня, отмечается рост заболевших коронавирусом. Значения субботы сопоставимы со значениями 21 января, когда было выявлено 21 тыс. 887 новых случаев, но тогда шел спад заболеваемости, а сейчас фиксируется ежедневный рост.

Число умерших от коронавируса также ежедневно растет, в субботу зафиксированы максимальные с 24 декабря 2020 года и с начала текущего года 619 летальных исходов.

Наибольшее число умерших зафиксировано в Санкт-Петербурге - 107, это максимальное значение для города и для всех регионов РФ за все время пандемии, в Москве - 96 летальных исходов.

За минувшие сутки после перенесенной болезни выздоровели 14 тыс. 347 человек.

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 8 тыс. 457 новых случаев COVID-19 за сутки, 4 тыс. 260 выздоровевших.

Наибольший прирост заболевших вслед за российской столицей отмечен в Московской области - 2 тыс. 504 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 247.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5 млн 430 тыс. 753 случая коронавирусной инфекции, 132 тыс. 683 умерших и 4 млн 943 тыс. 986 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В РФ впервые с 22 января выявлено более 20,3 тыс. новых случаев COVID-19 - оперштаб В РФ выявлены максимальные с 19 февраля 13,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки - оперштаб В РФ выявлено более 8,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 392 умерших - оперштаб В РФ выявлено 8 тыс. 465 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, 321 человек скончался - оперштаб В РФ зафиксировали более 8,4 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки, 334 умерших - оперштаб В РФ более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 332 умерших - оперштаб

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]