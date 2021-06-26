В РФ 21,6 тыс. новых случаев COVID-19, максимальное с начала года число умерших - 619 человек, сообщил оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с 21 января составил 21 тыс. 665 случаев, умерли 619 человек (это максимальное значение с начала года), следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 тыс. 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 079 (14,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В России ежедневно, начиная с 8 июня, отмечается рост заболевших коронавирусом. Значения субботы сопоставимы со значениями 21 января, когда было выявлено 21 тыс. 887 новых случаев, но тогда шел спад заболеваемости, а сейчас фиксируется ежедневный рост.
Число умерших от коронавируса также ежедневно растет, в субботу зафиксированы максимальные с 24 декабря 2020 года и с начала текущего года 619 летальных исходов.
Наибольшее число умерших зафиксировано в Санкт-Петербурге - 107, это максимальное значение для города и для всех регионов РФ за все время пандемии, в Москве - 96 летальных исходов.
За минувшие сутки после перенесенной болезни выздоровели 14 тыс. 347 человек.
В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 8 тыс. 457 новых случаев COVID-19 за сутки, 4 тыс. 260 выздоровевших.
Наибольший прирост заболевших вслед за российской столицей отмечен в Московской области - 2 тыс. 504 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 247.
Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5 млн 430 тыс. 753 случая коронавирусной инфекции, 132 тыс. 683 умерших и 4 млн 943 тыс. 986 выписанных.
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