Президент Алиев посетил новый военный городок ВВС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу посетил новый военный городок N-кой части Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает сайт главы государства.

Алиев ознакомился с условиями быта в служебных квартирах, созданных для военнослужащих и членов их семей.

Б.Рустамбеков