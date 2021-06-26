Президент Алиев утвердил ряд азербайджано-российских соглашений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил ряд соглашений с Россией, подписанных 20 мая 2021 года в Москве.

Согласно указу президента Азербайджана утвержден протокол «О взаимном признании в электронном порядке результатов таможенного контроля в отношении определенных видов товаров между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Федеральной таможенной службой России».

Другим указом главы государства, утверждено соглашение «О сотрудничестве в сфере связи и информационных технологий между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России».

Глава государства также утвердил соглашения «О сотрудничестве в ветеринарной сфере между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и министерством сельского хозяйства России».

Б.Рустамбеков