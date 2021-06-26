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Внешняя политика 26.06.2021 13:21

Президент Алиев утвердил ряд азербайджано-российских соглашений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил ряд соглашений с Россией, подписанных 20 мая 2021 года в Москве.

Согласно указу президента Азербайджана утвержден протокол «О взаимном признании в электронном порядке результатов таможенного контроля в отношении определенных видов товаров между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Федеральной таможенной службой России».

Другим указом главы государства, утверждено соглашение «О сотрудничестве в сфере связи и информационных технологий между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России».

Глава государства также утвердил соглашения «О сотрудничестве в ветеринарной сфере между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и министерством сельского хозяйства России».

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]